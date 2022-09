HSV vorerst wieder vorn - Darmstadt bleibt oben dran

Der Hamburger SV hat vorübergehend wieder die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga übernommen.

Das Team von Trainer Tim Walter gewannen 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf mit dem früheren HSV-Coach Daniel Thioune. Es war der vierte Sieg nacheinander für die Hamburger. Robert Glatzel (21.) mit seinem sechsten Saisontor und Bakery Jatta (90.) sorgten für die Entscheidung. Der SC Paderborn (19 Punkte) kann allerdings schon am Sonntag mit einem Sieg bei Absteiger SpVgg Greuther Fürth wieder am HSV (21) vorbeiziehen.

Darmstadt 98 (18) bleibt nach dem neunten Spieltag ebenfalls oben dran. Die Lilien kamen zu einem 2:0 (2:0) gegen den 1. FC Nürnberg und sind Dritte. Überschattet wurde die Partie von einer Szene in der 65. Minute, als der Darmstädter Tobias Kempe bei einem Eckball von einem aus dem Nürnberger Fanblock geworfenen Becher am Kopf getroffen wurde. Für die Gastgeber trafen Kempe (8. Minute) mit einem platzierten Schuss und Phillip Tietz per Kopf (27.). Darmstadt ist nun seit bereits acht Liga-Spielen ohne Niederlage.

Arminia Bielefeld hat sich durch den zweiten Saisonsieg Luft im Tabellenkeller verschafft. Der Absteiger musste beim 4:2 (2:0) gegen Holstein Kiel trotz eines Blitztors von Robin Hack nach 18 Sekunden und einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung aber lange zittern.

Nach Hacks Führungstor erhöhten der frühere Kieler Janni Serra (36.) und der Japaner Masaya Okugawa (48.) auf 3:0. Nach den Kieler Toren von Alexander Mühling (59.) und Fin Bartels (68.) war die Partie wieder offen. Bielefeld setzte dann durch Bryan Lasme den entscheidenden Konter (85.).

Punktgleich mit den Kielern im Tabellen-Mittelfeld ist nun Hansa Rostock, das mit 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg gewann. Der Aufsteiger ist Vorletzter und könnte im Falle eines Sieg von Fürth gegen Paderborn sogar auf den letzten Platz abrutschen. Kai Pröger (30./41. Minute) und Lukas Fröde (64.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Jens Härtel. Baris Atik (90.+4) traf für die Gäste.