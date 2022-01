Jobst neuer Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf (dpa)

Alexander Jobst wird neuer Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, tritt der 48 Jahre alte Marketing-Experte die Nachfolge des in Kürze scheidenden Thomas Röttgermann an und wird seine Tätigkeit am 14. Februar beginnen.

Von dpa