Karlsruher SC holt Benjamin Goller auf Leihbasis zurück

Der 23-Jährige war zuletzt von Werder Bremen an den SV Darmstadt 98 ausgeliehen. Der KSC verpflichtete ihn nun auf Leihbasis bis zum Saisonende, wie die Nordbadener am Montag mitteilten. Goller kam in der vergangenen Saison für die Karlsruher 28 Mal zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore.

«Wir hätten ihn schon im vergangenen Sommer gerne behalten, konnten eine erneute Leihe dann aber aus verschiedenen Gründen nicht realisieren», sagte KSC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer über den gebürtigen Reutlinger.