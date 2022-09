SC Paderborn vorn - Remis im Niedersachsen-Derby

2. Liga am Samstag

Der Tabellenführer gewann am Samstag daheim 3:0 (1:0) gegen Jahn Regensburg und liegt mit 19 Punkten einen Zähler vor dem Hamburger SV, der am Freitagabend mit 3:2 bei Holstein Kiel erfolgreich war. Tabellen-Dritter mit 15 Punkten ist vorläufig der 1. FC Heidenheim nach dem 0:0 beim Karlsruher SC. Hannover 96 folgt nach dem 1:1 (0:0) im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig auf Rang fünf. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gibt es noch das Verfolgerduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Darmstadt 98.