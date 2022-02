Schalkes Neuzugang Andreas Vindheim fällt vorerst mit einer Muskelverletzung in der linken Wade aus.

Der in diesem Winter auf Leihbasis verpflichtete norwegische Abwehrspieler hat sich im Zweitligaspiel gegen Jahn Regensburg am Samstag eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Dies teilte der Club mit.

Der 26-Jährige absolvierte bislang zwei Spiele für die Schalker.