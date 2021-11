St. Pauli wieder Spitzenreiter - Auch HSV auf dem Vormarsch

Düsseldorf (dpa)

Der FC St. Pauli hat wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Kiez-Kicker gewannen am Sonntag beim 1. FC Nürnberg mit 3:2 (2:1) und sicherten sich ihren Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze vor dem SV Darmstadt 98.

Von dpa