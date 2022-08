Stimmen zur Trauerfeier von Uwe Seeler: «Ein toller Freund»

«Mit Dir, mein Freund, in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen, war mir, dem neun Jahre jüngeren, eine große Ehre», schrieb der 76 Jahre alte Weltmeister von 1974 in dem Brief, den das «Hamburger Abendblatt» veröffentlichte.

«Ich habe Dich schon beim Umziehen in der Kabine aus der Distanz respektvoll bewundert», berichtete er. «Deine Gedanken schienen schon vor der letzten Motivationsansprache des Bundestrainers auf dem Platz zu sein.» Die Worte von Bundestrainer Helmut Schön habe Seeler kaum noch aufgenommen. «Und wehe, wenn sich dann nach dem Anpfiff ein Kamerad Alibi-Fußball erlaubte. Da wurde der Hanseat Seeler richtig laut.» «Uwe, Uwe» zu rufen sei die die beste Art gewesen, «Deutschland, Deutschland» zu rufen.

Beckenbauer: «Du bleibst für immer unvergessen»

Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Er wurde am vergangenen Donnerstag im Familienkreis beigesetzt. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und NDR) findet im Volksparkstadion für das größte Idol des Hamburger SV eine Trauerfeier mit zahlreichen Gästen - unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz - statt.

«Am Mittwoch gehört der Volkspark Dir ganz allein», schrieb Beckenbauer. «Da ehrt Fußball-Hamburg einen großen Deutschen und Menschen mit einer Trauerfeier.» Er selbst werde die Zeremonie aus gesundheitlichen Gründen nur am Fernseher verfolgen.

Der langjährige Kapitän und Präsident des FC Bayern München und Seeler spielten unter anderem bei den WM-Turnieren 1966 in England und 1970 in Mexiko zusammen. Er habe schon damals «eine ganz besondere Zuneigung» gespürt. Der Brief endet mit den Worten: «Lieber Uwe, dieser letzte Gruß kommt aus tiefstem Herzen: Du bleibst für immer unvergessen. Servus und Tschüs.»

Lorenz: «Er war ein toller Freund»

Werder Bremens Legende Max Lorenz wird ebenfalls an der Trauerfeier für das Hamburger Fußball-Idol Uwe Seeler teilnehmen. «Der Mittwoch wird sehr hart. Da werden Kerle weinen», sagte der 82-jährige Lorenz der «Bild»-Zeitung.

Als Spieler standen sich Seeler und Lorenz oft gegenüber, nach ihrer aktiven Karriere verband sie eine enge Freundschaft. «Er war ein toller Freund», sagte Lorenz über den einstigen HSV-Torjäger. «Uwe hat solch einen würdigen Abschied verdient. Er war immer anständig, ein großes Vorbild für uns alle. Leider ist er nicht mehr. Das ist sehr bitter.».