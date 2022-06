Trikot-Wirbel in Kiel: Landesflagge oder Reichskriegsflagge?

Dürfen wir vorstellen: Unsere neuen Trikots⛵️

Holt es euch jetzt an Land! ⚓️



Online: https://t.co/eEf3B3cF8A 🛒

Außerdem hier erhältlich: 🛍️

- Fanshop am Stadion (Sonderöffnung 12 - 18 Uhr)

- Fanmobil #KielerWoche

- CITTI Markt

- In ausgewählten Famila-Märkten

_#KielAhoi pic.twitter.com/xwqMK2kIEg