Trotz Kapitänsamt: Keine Toprak-Garantie für Werder-Verbleib

Soll Werder Bremen in der kommenden Saison als Kapitän aufs Feld führen: Ömer Toprak.

Abwehrspieler Ömer Toprak schließt trotz seiner Wahl zum neuen Kapitän von Werder Bremen einen Weggang vom Bundesliga-Absteiger auch weiterhin nicht aus.

«Eine Garantie kann man einfach nicht geben. Wir sind in einer sportlich und finanziell schwierigen Situation. Und wir sind in einem Transferfenster. Da ist es schwierig, Garantien auszusprechen», sagte der 32-jährige Verteidiger in Bremen.

Toprak war vier Tage vor dem ersten Zweitliga-Spiel gegen Hannover 96 (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky) zum Nachfolger von Niklas Moisander gewählt worden. «Ich bin sehr stolz darauf, Kapitän von Werder Bremen zu sein. Es ist noch einmal etwas anderes, wenn man von seinen Mitspielern gewählt und nicht bestimmt wird», sagte er.