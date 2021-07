300 Zuschauer sehen Trainingsauftakt des SC Preußen

Noch in dieser Woche hatte Preußen-Trainer Sascha Hildmann sich einen „wendigen Dribbler“, gewünscht. Zum Vorbereitungsstart am Sonntag lief genau der schon in seinen Reihen auf. Henok Teklab ist der vierte Neue, er kommt von Bayern Alzenau (Absteiger Regionalliga Südwest) und fällt in die Rubrik Per­spektivspieler. Der 22-Jährige wurde bei RW Frankfurt ausgebildet und bewegte sich seitdem im oberen hessischen Amateurbereich. „Wir werden ihm die nötige Zeit geben“, sagt Sportchef Peter Niemeyer. „Ein spannender und talentierter Spieler. Er möchte seine Entwicklung nun bei einem ambitionierten Club fortsetzen.“ In der Vorsaison sammelte der 1,74 Meter große Neuzugang immerhin zwölf Scorerpunkte.

Bei seinem ersten Auftritt in Münster geriet er gleich in Schwärmen: „Eine Hammer-Anlage, in so einem Stadion habe ich noch nie gespielt.“ Teklab hat schon einige Semester Wirtschaftswissenschaften erfolgreich studiert, pausiert aber nun erst mal. „Es war letztes Jahr schon extrem, beides unter einen Hut zu bringen. Wenn noch Zeit ist, bin ich hier ja richtig, um wieder anzufangen.“

300 Zuschauer

Rund 300 Zuschauer sahen seine ersten Schritte im schwarzweißgrünen Trainingsdress. Die Showeinheit nach den sportmedizinischen Untersuchungen tags zuvor begleiteten die Fans mit Interesse und freundlichem Beifall. Nicht dabei war Roshon van Eijma, der zum Gold-Cup schon wieder für die Nationalef von Curacao abgestellt ist. Der Innenverteidiger ist nicht mehr eingeplant.

Hildmann verspricht „harte Vorbereitung“

Hildmann kündigte am Mikro bei Stadionsprecher Martin Kehrenberg gleich mal an: „Es wird eine harte Vorbereitung.“ Die erste Herausforderung sah so aus: leichtes Antraben, ein paar Passübungen, bei denen Assistent Louis Cordes federführend war, später noch ein intensiver Zehn-gegen-zehn-Kick, für den das Personal schon reichte. Sturmboss Gerrit Wegkamp landete den ersten Treffer, was ja immer als kleines Indiz gewertet wird, wer welche Rolle spielen kann in der neuen Saison. Ein zweiter des 28-Jährigen folgte kurz darauf.

Drei Fragen an Thorben Deters Foto: Thorben Deters spricht bereits in höchsten Tönen von Münster.



Auch in Lübeck hätten Sie oben in der Regionalliga spielen können. Warum Münster?

Deters: Krasse Frage sofort. Aber beides sind super Vereine. Preußen war lange in der 3. Liga, will schnell wieder hoch. Beim VfB ist eher ein Neuaufbau geplant. In Münster und Umkreis leben viele Freunde und Familie. Das gibt ein gutes Gefühl.

Wie sind die ersten Eindrücke vor Ort?

Deters: Absolut positiv. Ich habe eine sehr schöne Wohnung gefunden. Stadtnah, das war mir wichtig. Samstag war ich mit Marvin Thiel am Hafen schon mal einen Kaffee trinken – richtig cool da. Aber auch das Training, die Passübungen haben mir gefallen.

Auf welcher Position fühlen Sie sich wohl?

Deters: Ich bin flexibel, habe in der 3. Liga oft rechts auf dem Flügel gespielt. Am besten bin ich im offensiven Mittelfeld, egal ob Achter oder Zehner. ...

Zwischendurch hatten Kapitän Julian Schauerte oder Neuzugang Marvin Thiel vom VfB Lübeck („Es war an der Zeit, einen Tapetenwechsel vorzunehmen“) Luft für kurze Interviews am Seitenrand, die das Publikum goutierte. Rückkehrer Carsten Nulle leitete wie eh und je die Torhüter an. Nach 90 Minuten pfiff Hildmann den Auftakt ab. Die Mannschaft winkte freundlich Richtung Tribüne, die Fans waren schon happy, vor Ort zu sein.

Teklab sorgt für Aha-Momente

Teklab, der neue Mann, sorgte mit Tempo und Biss für ein paar Aha-Momente. „Es war eine harte Einheit, aber nur so kann ich besser werden. Es war immer mein Traum, Fußballer zu werden. Ich hatte auch schwere Zeiten und nicht immer Glück. Jetzt kann ich aber zeigen, was ich drauf habe.“ Da hat einer richtig Bock.