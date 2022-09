3:1 gegen San Sebastián: Bayern-Frauen in Gruppenphase

Linda Dallmann hat die Fußballerinnen des FC Bayern München in die Gruppenphase der Champions League geführt. Sie erzielte beim 3:1 (3:1) gegen Real Sociedad San Sebastián im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde die beiden ersten Tore bereits in der 18. und 22. Minute.

Vor 1652 Zuschauern auf dem Bayern-Campus traf zudem Lea Schüller (43.) für den deutschen Vize-Meister. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Alexander Straus schon mit 1:0 gewonnen.

Die Münchnerinnen spielten als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt zum Auftakt ausgeschieden war. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele gesetzt. Die Auslosung steht am kommenden Montag in Nyon an. In der vergangenen Spielzeit waren die Bayern-Frauen im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert.

Die 28 Jahre alte Dallmann glänzte als Vertreterin der erkrankten Spielführerin Lina Magull. Das 1:0 bereitete ebenso wie das 3:0 Sydney Lohmann vor. Synne Jensen verkürzte kurz der Pause auf 1:3 für die Spanierinnen, die spielstarken Münchnerinnen waren aber eindeutig überlegen. Die eingewechselte Emelyne Laurent vergab noch die Chance auf ein weiteres Tor (74.). San Sebastián war im spanischen Titelkampf in der vergangenen Saison Zweiter hinter dem FC Barcelona geworden, der wiederum das Champions-League-Finale gegen Olympique Lyon verlor.