Adi Hütter drückt Frankfurt gegen Barça die Daumen

«Natürlich schaue ich mir das Spiel an», sagte der aktuelle Coach von Borussia Mönchengladbach. «Ich drücke der Eintracht natürlich die Daumen und bin gespannt, wie sie sich präsentieren.»

Hütter erinnerte sich an packende Europacup-Abende mit der SGE, mit der er in der Saison 2018/19 das Halbfinale in der Europa League erreicht hatte. «Das sind immer außergewöhnliche Spiele gewesen», sagte er. Der Österreicher sprach von einem «Mega-Duell» mit den Katalanen. Hütter hatte Frankfurt vor der Spielzeit 2018/19 übernommen und die Hessen bis zum vergangenen Sommer trainiert.