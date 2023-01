Ajax Amsterdam trennt sich von Trainer Alfred Schreuder

In der Meisterschaft hat Amsterdam als Tabellen-Fünfter bereits sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam. «Die vielen verlorenen Punkte und die mangelnde Entwicklung des Teams sind die Hauptgründe für diese Entscheidung. Die Vereinsführung hat kein Vertrauen mehr in eine weitere Zusammenarbeit», hieß es in der Mitteilung.

Die Entscheidung sei schmerzhaft, aber auch notwendig. «Nach einem guten Saisonstart haben wir dann unnötig viele Punkte verloren. Das Spiel war auch unbeständig. Leider haben wir keine Fortschritte gesehen», sagte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar.

International war Ajax in der Gruppenphase der Champions League als Dritter ausgeschieden. In der Europa League geht es in den Playoffs zur K.o.-Runde nun gegen den 1. FC Union Berlin.

Schreuder hatte den Trainerposten im vergangenen Sommer als Nachfolger von Erik ten Hag angetreten, der zum englischen Spitzenclub Manchester United gewechselt war. In der Bundesliga hatte Schreuder in der Saison 2019/20 die TSG 1899 Hoffenheim trainiert.