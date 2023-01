Alaba sieht Österreichs Fußball-Auswahl im Aufbruch

Rangnick habe einiges geändert und eine Philosophie, die er der Mannschaft mitteile und die ihr guttue, sagte der Abwehrspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid im Interview der «Bild am Sonntag». «Es ist zu spüren: Wir stecken mit Österreich in einer Phase, in der wir unsere Ansprüche höherstecken und diesen Zielen voll motiviert nachjagen», erklärte der 30-Jährige, der bis Sommer 2021 beim deutschen Rekordmeister gespielt hatte.

«Mit Österreich wollen wir uns für die EM in Deutschland qualifizieren, das ist das große Ziel», betonte Alaba. Die Europameisterschaft findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Die Qualifikation dafür läuft von März dieses Jahres bis März 2024. Der 64-jährige Ralf Rangnick ist seit 1. Juni 2022 Auswahltrainer in Österreich.