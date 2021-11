Alle Wege führen über Wegkamp – Preußen schlagen mit Oberhausen ein Schwergewicht

Dann tanzten die Preußen im Kreis. Und der Spieler des Tages, Gerrit Wegkamp, ließ keinen Zweifel daran, dass dafür auch der Trainer des Tages, Sascha Hildmann, zuständig war. „Er hat das angezettelt.“ Wegkamp lachte, Hildmann sei Schuld. Wie selbstverständlich drehten die Preußen ihre Ringelreihen, was in Anbetracht eines fulminantem 3:1 (2:1)-Heimerfolges im Verfolgerduell mit RW Oberhausen vor 6548 Zuschauern durchaus seine Berechtigung hatte. Am Donnerstag war Karnevalsauftakt, zwei Tage später gönnte sich der SCP eine Runde im Stadion.

Kinderriegel und ein kleines Ärgernis Foto: Für Max Schulze Niehues, am Donnerstag 33 geworden, gab’s aus dem Publikum eine Packung Kinderriegel und viele Glückwünsche. Nicht nur deshalb strahlte der Keeper. Auch wenn ihn eine Szene wurmte. „Den Freistoß zum 1:2 habe ich extrem spät gesehen, erst als der Ball über die Mauer flog. Da hatte ich keine Chance zu reagieren.“ Dabei kannte er die Klasse von RWO-Akteur Anton Heinz. „Ich wusste, dass er mit links schießt. Das war schon sein drittes Tor auf diese Weise.“ Noch ärgerlicher fand Schulze Nieheus die Entstehung, das vermeintliche Foul von Julian Schauerte an Jan-Lucas Dorow, das Referee Florian Visse sah. „Keiner wusste, was er da pfeift. Er hat Oberhausen zurückgeholt.“ ...

Erst wurde getanzt, dann ging es auf den Zaun bei der Gegengerade. Wegkamp, der als Doppelpacker eigentlich das erste Anrecht darauf hatte, verzichtete. „Ich komme da nicht mehr hoch“, lachte er, seine Tochter Amalia hielt er im Arm – und als weitere Ausrede bereit. Henok Teklab feierte dort mit den Fans kurz. Weiter ging die Polonaise zur Fiffi-Gerritzen-Kurve, ehe die Haupttribüne dran war, einige Trikots bei Fans gelandet und praktisch alle Münsteraner glücklich waren. 16 von 18 Punkten hat der SCP zuletzt geholt, nun endlich auch ein Liga-Schwergewicht bezwungen, der Trend ist gerade ein echter Freund der Preußen.

Scherder sitzt draußen Foto: Exakt dieselbe Aufstellung wie acht Tage zuvor beim 3:1 gegen Lippstadt wählte SCP-Trainer Sascha Hildmann. Grundsätzlich keine große Sache. Allerdings bedeutete das, dass Simon Scherder nach abgesessener Gelbsperre auf der Bank bleiben musste, am Ende aber noch als Sechser eingewechselt wurde. In den vergangenen Jahren war das Eigengewächs immer Stammspieler – aktuell gibt es an Robin Ziegele und Marcel Hoffmeier in der Innenverteidigung aber nun gar nichts auszusetzen. Wieder im Kader stand Alexander Langlitz, der wegen einer ausgekugelten Schulter zweimal aussetzen musste. Als Ersatzkeeper saß neben ihm Steffen Westphal, der den angeschlagenen Marko Dedovic vertrat. ...

„Wir haben das richtig gut gemacht. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt, das war eine bockstarke Partie“, freute sich Hildmann. Nein, über die Tabelle denke er weiter nicht nach, obwohl er natürlich wisse, dass RW Essen mit drei Zählern Vorsprung in Reichweite sei. Und ja, die Gelbe Karte, im Übrigen die einzige Verwarnung für den SCP, nerve ihn. „Ich habe rumgehampelt an der Seitenlinie, mehr nicht“, sagte der 49-Jährige. Klar, er müsse erneut was in die Mannschaftskasse zahlen. „Wenn die Spieler am Saisonende nach Mallorca fliegen, habe ich da meinen Anteil dran.“ Es war seine fünfte Verwarnung in der Saison. Schiedsrichter Florian Visse wird nicht mehr sein Freund.

Remberg reibt sich die Augen Foto: Große Verwunderung gab es nach 64 Minuten. Eine Flanke des just eingewechselten Alexander Langlitz bekam RWO-Keeper Justin Heekeren nicht zu greifen. Nicolai Remberg fiel der Ball vor die Füße, von wo er ins Netz sprang. Doch der unsichere Referee Florian Visse gab das Tor nicht und deutete auf seine Hand. „Ich versteh’s einfach nicht. Er hat den Ball durch die Arme flutschen lassen, ich hab’ ihm den ja nicht aus der Hand geschossen“, sagte Remberg. „Wäre schön gewesen, so tut’s weh. Hätten wir deswegen nicht gewonnen, wäre ich sauer.“ ...

Wobei das zu verschmerzen ist, weil der SCP sich mal wieder als Blitzstarter mit hoher Qualität präsentierte. Nach 121 Sekunden stocherte Wegkamp am Ende einer sehenswerten Kombination, die er selbst eingeleitet hatte, den Ball zum 1:0 ins Tor. Zehn Minuten später köpfte er das 2:0 nach Flanke von Teklab. Weil Oberhausen mit einem direkt verwandelten Freistoß von Anton Heinz auf 1:2 verkürzte, im Übrigen nur eine von drei Chancen von RWO, blieb es spannend. Doch 44 Sekunden nach Wiederpfiff traf Thorben Deters nach unfreiwilliger Vorarbeit von Teklab, der nur zu gerne selbst das Tor zuvor markiert hätte, zum 3:1.

Sieben Tore haben Deters und Wegkamp nun auf dem Konto. „Die schlimmsten Spiele für mich sind die, die an mir vorbeilaufen“, sagte Wegkamp. Gegen Oberhausen lief praktisch alles in der Offensive über ihn. Es war der bemerkenswerteste Auftritt des Familienvaters beim SCP seit seiner Ankunft im Winter 2020. Ganz Stratege, wollte er sich nicht auf die Tabellen-Debatte einlassen, vielleicht wusste er, was Hildmann darüber denkt: „Wir tun gut daran, nur auf uns zu schauen.“ So, so.

Trikots für junge Fans Foto: Ein neuer Trend? Nach dem Heimsieg gegen Lippstadt (3:1) acht Tage zuvor sahen sich Henok Teklab und Marcel Hoffmeier mit selbst gebastelten Schildern von Kids konfrontiert, die sie mit Nachnamen ansprache und um das Trikot baten. Dem Wunsch kam das Duo nach. Ebenso wie diesmal Nicolai Remberg und Thorben Deters, der hinterher sagte: „Einige haben das wohl mitbekommen. Diesmal gab’s ein paar Plakate mehr. Den Gefallen tun wir solchen Jungs gerne. Die wissen das echt zu schätzen.“ ...

Am Samstag steht die Aufgabe bei Schlusslicht Uerdingen an, er habe zwar keine Sorge vor der Partie, aber dennoch müsse der SCP dann am Limit agieren, fokussiert sein. Wegkamp wird irgendwann mal als Trainer arbeiten. Er sagte dann aber vielleicht doch den entscheidenden Satz: „Die Tabelle lügt zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht mehr ganz so.“ Soll wohl übersetzt heißen, dass der SCP nach seinem Tief im September und Anfang Oktober ganz oben mithalten kann.