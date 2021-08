Münster

Ganz spät und mit einer Portion Glück setzte sich der VfL Wolfsburg 2010 bei Preußen Münster durch. In Runde eins des DFB-Pokals kommt es am Sonntag erneut zum Duell zwischen Westfalen und Niedersachsen. Julian Loose erinnert sich an die bis dato letzte Auflage des Vergleichs.

Von Thomas Rellmann