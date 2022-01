Altes Preußen-Manko bleibt gegen Wegberg-Beeck ohne Folgen

Als einziger Titelkandidat der Regionalliga West hatte Preußen Münster am Samstag die Chance, sein Konto aufzustocken. Mit dem 1:0 gegen den FC Wegberg-Beeck gelang das. Doch der Auftritt war zäh, und in Überzahl blieb wieder mal vieles liegen. Trainer und Spieler legten hinterher den Finger in die diesmal nicht so schmerzhafte Wunde.

Als Glanzstunde wird dieser letzte Samstag im Januar sicher nicht in die Saison-Statistik eingehen. Ja, Preußen Münster erledigte, als einziger Titelanwärter im Einsatz, die Aufgabe gegen den FC Wegberg-Beeck mit 1:0 (1:0) pflichtgemäß, riss die nur 750 zugelassenen Besucher aber keineswegs von den Sitzen und offenbarte in der Schlussphase erneut einen bedenklichen Umgang mit größten Gelegenheiten.

Schöner Angriff zum 1:0

„Kein gutes Spiel – die Chancenauswertung war eine Katastrophe. Wir hätten 4:0 gewinnen müssen“, sagte Thorben Deters, dessen Treffer der eine große Lichtblick war. 29. Minute: Dominik Klann erobert den Ball und spitzelt ihn zu Henok Teklab, der sofort auf Alexander Langlitz weiterleitet – der Angreifer entscheidet sich gegen den Abschluss aus spitzem Winkel und für den scharfen Querpass, den Deters irgendwie über die Linie drückt. „Ich musste lachen, wie ich den reingemacht habe. Ganz komisch, der Ball ist vorher noch aufgedotzt.“ Was wohl im Emsländischen für Aufticken steht.

Frenkert gleich angriffslustig Foto: Seine Nominierung für die Startelf war keine Überraschung mehr. Lukas Frenkert kehrte im Winter vom FC Schalke 04 II zurück und war gleich angriffslustig zur Stelle. „Es hat sich nichts verändert. Ich war sofort wieder drin, hatte ja auch schon zwei Testspiele mitgemacht. Alles super gelaufen“, sagte er. Für den Gesamtauftritt galt das aber nur bedingt. „Es war ein absoluter Kampf, genug Chancen hatten wir. Den Stress am Ende hätten wir nicht haben müssen.“ Dazu passte auch das Steigerungspotenzial, das der 21-Jährige ausmachte. „Der Hauptaspekt ist sicher, dass wir unsere Qualität 90 Minuten auf den Platz bekommen müssen. Dann entscheiden wir Spiele eher und kommen nicht in die Bredouille.“ ...

Lange tat sich der SCP sehr schwer. Der Rasen war ramponiert, aber vergleichsweise noch okay. Leichter wurde es für die Gastgeber mit ihrem Spielstil nicht. Teklab per Freistoß (7.) und Lukas Frenkert per Kopf (8.) tasteten sich heran, scheiterten aber am guten Keeper Stefan Zabel. Bis zum Tor passierte danach wenig. Direkt im Anschluss waren Deters und Langlitz, der aus der Drehung den Pfosten traf, nah dran (32.). „Es war insgesamt recht chancenarm, da hatten wir oft mehr Szenen“, sagte Trainer Sascha Hildmann. „Unser Aufbau war etwas behäbig, wir hatten anfangs zu lange Ballpassagen. In den Zweikämpfen und beim Gegenpressing waren wir im Kopf zu langsam“, sagte er ungewohnt deutlich, aber ohne zu wüten. Denn verdient war der Erfolg natürlich absolut. „Die begrenzten Lücken haben wir nur selten gefunden. Wir hatten viel mehr Ballbesitz, waren nur oft mit dem letzten Pass zu ungenau, allgemein zu fehlerbehaftet. Aber Angst um die Punkte hatte ich nie.“

Scherder erhält Vorzug vor Ziegele Foto: Nur wenige Fragezeichen gab es in puncto Aufstellung im Vorfeld. Dass Marvin Thiel hinten links Lukas Frenkert weichen muss, hatte sich angedeutet. Ebenso, dass Simon Scherder den Vorzug vor Robin Ziegele im Abwehrzentrum erhält. „Das lag an den Leistungen in den letzten Spielen“, so Trainer Sascha Hildmann. „Vorher war es umgekehrt, da haben wir Robin dringelassen. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nuancen entscheiden.“ Interessant: Mittelstürmer Gerrit Wegkamp rückte ins Mittelfeld auf die Achterstelle, von wo Thorben Deters auf den linken Flügel wechselte. Alexander Langlitz begann als Spitze, Manuel Farrona Pulido blieb auf der Bank. Ziel war mehr „Körperlichkeit“, so der Coach. ...

Der Gast trat zwar diszipliniert auf und verteidigte gut, wie Hildmann bemerkte, kam aber nur zu einer Situation, als Jeff-Denis Fehr links Simon Scherder aussteigen, Jonathan Benteke die Flanke aber kläglich daneben köpfte (36.). Interessanter wurde es in einer zunächst noch mühsameren zweiten Hälfte, in der Deters nach Frenkert-Vorarbeit zumindest einmal das Außennetz traf (51.), erst in Überzahl.

Schöne Geste für Kwadwo Foto: Selbstbewusst von einem eigenen Tor ausgehend, beschlossen die Preußen-Profis vorab eine noble Geste. Als Thorben Deters das 1:0 erzielte, erhielten die jubelnden Spieler umgehend von der Bank ein Trikot des verletzten Manfred Kwadwo, der schon die ganze Hinrunde verpasst hatte und nun erneut mit einem Außenbandanriss ausfällt. „Schön, dass wir es zeigen konnten“, sagte Deters. „Er leidet gerade, auch weil er echt gut trainiert hatte. Ihn vermissen wir alle. Hoffentlich kehrt er schnell zurück.“ ...

Wegbergs Kapitän Maurice Passage bremste bei einem Konter Gerrit Wegkamp unfair und handelte sich vorbelastet völlig zu Recht Gelb-Rot ein (72.). Die Vorentscheidung? Ja, weil der Gast zu zehnt gar nicht mehr zur Entfaltung kam. Nein, weil die Münsteraner nach langer Durststrecke ohne Zielstrebigkeit wieder Abschlüsse fanden, aber sehr fahrlässig mit diesen umgingen.

Klann blieb aus der Distanz an Zabel hängen (74.). Der Keeper parierte dann bravourös einen Kopfball von Manuel Farrona Pulido (77.), den Deters bedient hatte. Auch Langlitz, eingesetzt von Julian Schauerte und Deters, brachte die Kugel nicht über die Linie, sondern grätschte ihn freistehend in Zabels Arme (80.). Sekunden später tauchte Farrona Pulido frei vor dem Kasten auf und vergab (81.), das gleiche Spielchen noch mal kurz vor Schluss (90.+1). „Ich gebe zu, dass bei diesen Szenen der Puls hochgeht“, sagte Hildmann. Und auch Scherder schlug die Hände über dem Kopf zusammen: „Das Problem haben wir ja schon die ganze Saison. Wir müssen auch mal ein 3:0 oder 4:0 herausschießen.“ Diesmal blieb das alte Manko folgenlos.

Doch noch ein Transfer? Foto: Kommt noch einer oder bleibt alles beim Alten? An diesem Montag schließt um 18 Uhr das Transferfenster. Die Preußen könnten auf den letzten Drücker doch noch aktiv werden. Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Stürmer stehen auf der Wunschliste. Sportchef Peter Niemeyer vermied am Wochenende Wasserstandsmeldungen, schloss aber nicht aus, dass noch was passiert. ...

Ja, alle Zuschauer hatten das 1:1 gegen Gladbachs Zweite kurz vor Weihnachten im Kopf, doch diesmal blieb der Gegner zu zehnt vollkommen harmlos. „Steigern müssen wir uns in jedem Fall noch“, sagte Hildmann und hakte den Nachmittag schnell ab.