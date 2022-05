Atlético Madrid gewinnt Derby gegen Meister Real

Am 35. Spieltag der spanischen Primera División hat Meister Real Madrid das Stadtderby gegen den Erzrivalen Atlético verloren. Die Königlichen unterlagen mit 0:1 (0:1).

Den Siegtreffer erzielte Yannick Carrasco per Foulelfmeter in der 40. Minute. Nach dem kraftraubenden 3:1-Sieg nach Verlängerung im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City rotierte Real-Coach Carlo Ancelotti kräftig. Einzig Eder Militao, Nacho, Casemiro und Toni Kroos standen erneut in der Startelf. Unter anderem bekamen Stammkeeper Thibaut Courtois und Stürmerstar Karim Benzema (beide Bank) eine Pause.