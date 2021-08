Dass am Ende der Wechselfehler des VfL Wolfsburg die Leistung der Preußen ein bisschen überlagerte, war nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem konnten sich gerade die Spieler und Trainer Sascha Hildmann im Nachgang vor allem an dem erfreuen, was über 120 Minuten auf dem Rasen stattgefunden hatte.

Das Wechselchaos um den VfL Wolfsburg rückte am Sonntagabend fast die vorbildliche Vorstellung von Preußen Münster in den Hintergrund. Ob Mark van Bommel, der neue Coach der Niedersachsen schon etwas ahnte, als er dem Außenseiter ein „Kompliment“ aussprach und früh daran erinnerte, dass der SCP in Person von Deniz Bindemann „das 2:1 hätte schießen müssen“? War am Ende relativ egal. Der Ex-Profi der Bayern ließ aber zugleich wissen: „Ich bin froh, dass wieder Publikum da ist. Endlich wieder Emotionen im Stadion.“

Damit traf er auch den Nerv seines Gegenübers Sascha Hildmann, der geradezu selig wirkte angesichts der Rückkehr der Zuschauer. „Ich sehe alles positiv. Aus diesem Spiel können wir viel Kraft schöpfen.“ Auch Stürmer Jan Dahlke befand: „Auf diese Leistung lässt sich aufbauen. In der Liga haben wir ganz andere Ziele, da können wir was reißen.“ Ja, schnell richteten sich die Blicke auf den Meisterschaftsauftakt gegen Alemannia Aachen am Samstag (14 Uhr). „Wir werden das ganz schnell verarbeiteten“, so der Coach. Am Montag war Auslaufen, am Dienstag frei, Mittwoch beginnt der Countdown für den Westschlager.

„ »Ich habe fast keinen Unterschied zu einem Champions-League-Teilnehmer gesehen.« “ Sascha Hildmann

Für diese Partie haben die Preußen zweifellos das ohnehin schon riesige Selbstvertrauen noch mal ausgebreitet. „Wir haben top verteidigt, Schüsse geblockt, Max Schulze Niehues hat super gehalten“, sagte Hildmann über seine Abwehr. „Ich habe fast keinen Unterschied zu einem Champions-League-Teilnehmer gesehen.“ Die Wölfe hatten zuvor fünf Testspiele verloren (wenn auch gegen gute Gegner). „Da spielt der Kopf schon eine große Rolle, das sind ja Menschen, keine Maschinen“, meinte der Preußen-Trainer. „Also haben wir uns gesagt, dass wir auch diese Mannschaft anlaufen, weil sie auch Fehler macht.“ 89 Minuten ging dieser Plan auf.

1. DFB-Pokal-Hauptrunde: Preußen Münster - VfL Wolfsburg Nach langer Zeit stand der SC Preußen Münster wieder mal in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde - das zum Spiel gegen den Erstligisten VfL Wolfsburg waren rund 7000 Zuschauer zugelassen. Foto: Wilfried Hiegemann Auch das mediale Interesse an der Partie war groß - die Begegnung wurde live im Fernsehen übertragen. Foto: Wilfried Hiegemann Während die ersten Fans im Stadion Platz nahmen,.... Foto: Wilfried Hiegemann .... gab es noch lange Warteschlangen vor dem Stadion. Foto: privat Für die Spieler von Preußen Münster war das Duell gegen den Erstligisten eine ganz besondere Partie. Foto: Wilfried Hiegemann Die Gäste aus Wolfsburg wollten eine böse Überraschung vermeiden und nicht beim Regionalligisten verlieren. Foto: Wilfried Hiegemann Hier wärmen sich die Wolfsburger Spieler (v.l.) Maximilian Phlilipp, Joshua Guilavogui und Lukas Nmecha auf. Foto: Wilfried Hiegemann Vor dem ersten Pflichtspiel in Münster hatten die Wölfe in der Saisonvorbereitung fünf Testspiel-Niederlagen bezogen. Foto: Wilfried Hiegemann Die Fans waren voller Vorfreude auf das Spiel - und hofften.... Foto: Wilfried Hiegemann ...wie die Preußenspieler auf einen Überraschungssieg des SCP. Foto: Wilfried Hiegemann Die Adlerträger haben eine erfolgreiche Vorbereitung mit sieben Erfolgen am Stück hinter sich. Foto: Wilfried Hiegemann Für den SCP war das Spiel im DFB-Pokal der erste Pflichtspieleinsatz - der erste Spieltag in der Regionalliga West ist für die Preußen am 14. August 2021. Foto: Wilfried Hiegemann Gut versorgt freuten sich die Fans auf den Anstoß. Foto: Wilfried Hiegemann Auch SCP-Keeper Maximilian Schulze Niehaus war bereit für den Spielbeginn. Foto: Wilfried Hiegemann Kurz vor dem Anpfiff bildeten sich SCP-Spieler Kreis, um sich auf das Match einzustimmen. Foto: Wilfried Hiegemann SAlles war gerichtet für einen spannenden Pokalfight. Foto: Wilfried Hiegemann Die Kapitäne beider Teams bei der Seitenwahl. Foto: Wilfried Hiegemann Der SCP startete beherzt ins Spiel - hier behauptet Nicolai Remberg (l.) den Ball gegenüber dem Wolfsburger Lukas Nmecha. Foto: Wilfried Hiegemann In der ersten Viertelstunde hatten die Preußen Spiel und Gegner gut im Griff. Foto: Wilfried Hiegemann Aktion am Wolfsburger Strafraum - der Wolfsburger Abwehrspieler Maxence Lacroix (l.) klärt die Situation. Foto: Wilfried Hiegemann Der Wolfsburger Xaver Schlager bemüht sich um den Spielaufbau bei den Wölfen. Foto: Wilfried Hiegemann In diesem Mittelfeld-Duell enteilt SCP-Spieler Marvin Thiel (r.) mit Ball seinem Gegenspieler Xaver Schlager. Foto: Wilfried Hiegemann Großer Jubel brach im Preußen-Anhang in der 74. Spielminute aus: Marcel Hoffmeier hatte den SCP mit 1:0 in Führung geschossen. Foto: Wilfried Hiegemann Im Laufduell: SCP-Akteur Thorben Deters (r.) und der Wolfsburger Ridle Baku. Foto: Wilfried Hiegemann Leidenschaftlich versuchten die Adlerträger, die Führung ins Ziel zu retten. Foto: Wilfried Hiegemann Das Publikum feuerte das münsterische Team in der entscheidenden Phase an. Foto: Wilfried Hiegemann Doch aller Einsatz - wie der von Alexander Langlitz (l.) gegen Jerome Roussillion - wurde nicht belohnt: In der letzten Spielminute gelang dem VfL Wolfsburg durch Josip Brekalo der Ausgleich. Foto: Wilfried Hiegemann Die reguläre Spielzeit endete mit einem Remis - die Verlängerung musste die Entscheidung bringen. Foto: Wilfried Hiegemann Nochmals mobilisierten die Preußenspieler alle Kräfte für den finalen Akt. Foto: Wilfried Hiegemann Doch erneut konnte der Regionalligist nicht das Spielglück für sich verbuchen. Der Erstligist traf durch Wout Weghorst und Ridle Baku noch zum 2:1 - sowie zum 3:1-Endstand. Foto: Wilfried Hiegemann Groß war nach Abpfiff die Enttäuschung dann auch bei Jan Dahlke (l.) und Nicolai Remberg.... Foto: Wilfried Hiegemann ....während die Gäste aus Niedersachsen das glückliche Weiterkommen im Wettbewerb feiern konnten. Foto: Wilfried Hiegemann SCP-Coach Sascha Hildmann konnte mit dem Auftritt seines Teams sehr zufrieden sein. Foto: Wilfried Hiegemann Für den SCP gilt es nun, die bittere Pleite schnell zu verdauen.... Foto: Wilfried Hiegemann ...am 14. August steht für SCP-Stürmer Jan Dahlke (r.) der Ligaauftakt gegen Alemannia Aachen an. Foto: Wilfried Hiegemann Es folgen weitere Impressionen vom Pokal-Sonntag.... Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann Foto: Wilfried Hiegemann

Der Favorit agierte anfangs unkonzentriert, phlegmatisch, fast lustlos, war dann verschwenderisch mit mehreren Großchancen und spielte die Zeit am Ende doch abgebrüht und clever (die SCP-Fans fanden es frech) herunter. Auch wenn die Begegnung möglicherweise mit der Führung oder eher der Einwechslung von Admir Mehmedi für Maximilian Philipp Sekunden zuvor schon verloren war.

Hoffmeier greift bei Weghorst zu

Marcel Hoffmeier, Münsters Torschütze, schnappte sich hinterher das Trikot von Wout Weghorst. „Mein Vater hat mir vorher gesagt, dass ich es mir als Andenken sichern soll.“ Das klappte, nachdem er den Angreifer zuvor beim 1:0 nach einer Ecke im Kopfballduell ausgestochen hatte. Das muss man gegen die 1,97 Meter erst mal schaffen.