Bale-Agent schimpft auf Fans von Real Madrid: «Ekelhaft»

Dean Mouhtaropoulos/Getty Pool via AP/dpa

Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Pool via AP/dpa

Der Waliser Gareth Bale ist in Madrid nur Ersatz.

«Ich glaube, dass die Fans ekelhaft zu ihm waren», sagte Jonathan Barnett der spanischen Fachzeitung «AS». Auf die Frage, warum er das behaupte, sagte der 71-Jährige: «Hast du denn nicht die Buhrufe gehört? Wie sie sich verhalten haben? Hast du das nicht gehört?»

Barnett bekräftigte damit die scharfe Kritik, die er bereits zuvor geäußert hatte, obwohl der Zusammenschluss der Fan-Organisationen von Real Madrid daraufhin in einem am Freitag veröffentlichten Kommuniqué eine Entschuldigung von ihm gefordert hatte. Die will Barnett aber partout nicht geben. «Es gibt keine Lösung. Das ist mir egal. Warum sollte mich das interessieren?»

Bale war 2013 für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real gewechselt. Der Stürmer aus Wales glänzte im Trikot der «Königlichen» aber nur selten. Seine beiden Tore beim Champions-League-Triumph 2018 gegen den FC Liverpool gehörten zu den eher wenigen genialen Momenten. Schon unter Trainer Zinedine Zidane kam der Mitspieler von Toni Kroos oft nicht zum Einsatz, wurde deshalb vorige Saison an Tottenham Hotspur ausgeliehen.

Nach seiner Rückkehr nach Madrid im Sommer konnte Bale bisher auch den neuen Real-Trainer Carlo Ancelotti nicht überzeugen. Diese Saison durfte er in drei Begegnungen nur insgesamt 193 Minuten spielen. Bis Juni 2022 steht er noch in Madrid unter Vertrag.