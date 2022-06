Bale im Trikot von Los Angeles: «Bis bald»

Der Verein aus der MLS retweetete umgehend Bales Nachricht. Trainiert wird Los Angeles FC vom ehemaligen Fußball-Bundesligaprofi Steven Cherundolo, zuletzt war die italienische Abwehrikone Giorgio Chiellini dorthin gewechselt.

Bale soll sich einem Bericht von «The Athletic» zufolge auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben und zusätzlich eine Option erhalten, seinen Vertrag um weitere 18 Monate verlängern zu können. Sein Vertrag bei Real Madrid endet diesen Monat. Bale war im September 2013 von Tottenham Hotspur zu den Königlichen gewechselt.

Mit der Ablösesumme von 101 Millionen Euro galt der Angreifer damals als teuerster Spieler der Welt. Er gewann mit Real allein fünfmal die Champions League, spielte aber seit längerem auf dem Platz keine große Rolle mehr. Auch verletzungsbedingt kam er in der zurückliegenden Saison auf gerade mal fünf Einsätze in der Liga beim neuen spanischen Meister. Sein designierter neuer Club führt derzeit die Western Conference in der MLS an.