Benfica Lissabon leiht Fußball-Nationalspieler Draxler aus

«Es ist ein großer Verein mit einer großartigen Geschichte», sagte Draxler über seinen neuen Club. «Ich habe in Paris um Spielzeit gekämpft, und ich denke, es ist der perfekte Verein, um guten Fußball zu spielen, um mich selbst zu finden.» Draxler könne es «kaum erwarten, meine Teamkollegen zu treffen.» Für ihn sei Benfica zum jetzigen Zeitpunkt «eine gute Wahl», betonte der ehemalige Schalker und Wolfsburger Bundesligaprofi.

In Lissabon trifft Draxler auf den deutschen Trainer Roger Schmidt - und schon bald wieder auf seinen Ex-Club. In der Champions League spielt Benfica am 5. Oktober in der Gruppe H gegen Paris.

Am späten Abend verpflichtete Lissabon einen weiteren Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Der in Berlin geborene John Anthony Brooks (29), der schon für Hertha BSC und zuletzt für den VfL Wolfsburg aktiv war, wurde ebenso als Zugang vorgestellt. Der Innenverteidiger unterschrieb für eine Saison.