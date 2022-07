Bericht: Tyler Adams wechselt von RB Leipzig zu Leeds United

Defensiv-Allrounder Tyler Adams wechselt nach «Sky»-Informationen von RB Leipzig zu Leeds United in die Premier League.

Tyler Adams wechselte 2019 von den New York Red Bulls nach Leipzig.

Dem Bericht zufolge kassieren die Sachsen für den 23-jährigen US-Amerikaner eine satte Ablöse: Umgerechnet bis zu 23 Millionen Euro könnten inklusive Boni fällig werden. In Leeds trifft Adams erneut auf seinen Landsmann Jesse Marsch, der im Dezember als Leipzig-Coach entlassen worden war und anschließend bei dem nordenglischen Club anheuerte, mit dem er zuletzt knapp den Klassenerhalt schaffte.

Adams absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Spiele für den Fußball-Bundesligisten, aber nur die Hälfte davon von Beginn an. Er war im Januar 2019 von den New York Red Bulls nach Leipzig gewechselt.