Abschied geklärt, Zukunft offen - Klos vor Neubeginn

Wohin die Reise nach elf Jahren in Bielefeld am Saisonende führen wird, ist für Arminias Rekordtorjäger Fabian Klos noch völlig unklar.

«Ich bin da völlig offen. Ich habe das Bedürfnis, etwas anderes zu machen, eine neue Stadt kennenzulernen, einen neuen Verein», erklärte der 34 Jahre alte Mittelstürmer des ostwestfälischen Fußball-Bundesligisten. «Ich bin zwar im Herbst meiner Karriere - aber im Frühherbst.»

Dass sein Lebensmittelpunkt zukünftig, aber nicht unbedingt schon im nächsten Sommer, Köln sein wird, hat private Gründe. Seine Freundin kommt aus Köln, in den nächsten Monaten wird Nachwuchs erwartet. Was einen neuen Arbeitgeber betrifft, sei alles möglich. «Ich schließe nichts aus und lasse mich überraschen, was auf mich zukommt«, sagte Klos.