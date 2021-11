Andrej Kramaric vor 100. Pflichttor für die TSG Hoffenheim

Andrej Kramaric kann im Bundesliga-Spiel am Samstag beim VfL Bochum sein 100. Pflichtspieltor für die TSG 1899 Hoffenheim erzielen.

Derzeit steht der 30 Jahre alte Kroate bei 99 Treffern. «Er ist ein Rekordjäger, auch diesen Rekord wird er wieder jagen und ganz kurzfristig knacken», sagte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. «Es ist eine unglaubliche Zahl und ich bin mir sicher: Andrej wird sich was einfallen lassen, wenn's dreistellig wird.»

Sejad Salihovic hat als zweitbester Schütze der TSG-Clubgeschichte 67 Pflichtspieltore aufzuweisen. In der Bundesliga ist Kramaric längst Rekordtorschütze der Kraichgauer mit bislang 84 Treffern. In dieser Saison hat der Vize-Weltmeister von 2018 zwar erst zweimal getroffen, ist aber bester Vorbereiter mit sechs Assists nach zehn Spieltagen vor Thomas Müller vom FC Bayern München (7). In der vergangenen Saison stellte Kramaric mit 20 Saisontoren einen persönlichen Rekord auf und übertraf Vedad Ibisevics Hoffenheimer Bestmarke von 2009 (18).