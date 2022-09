Augenthaler hofft auf langen Verbleib von Müller und Neuer

«Ich hoffe, dass Thomas Müller noch lange hier spielt. Wenn eine Identifikationsfigur wie er irgendwann seine Karriere beendet, wird er dem FC Bayern hoffentlich verbunden bleiben», sagte Augenthaler der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 65. Geburtstag am 26. September. «Das gilt auch für Manuel Neuer. Er ist der weltbeste Torwart und ein Gesicht des FC Bayern.»

Nationaltorwart Neuer spielt seit 2011 für den FC Bayern. Müller stammt aus der Münchner Jugend und ist seit 2000 im Verein. Ihre Verträge enden im Sommer 2024.

Augenthaler selbst ist eine Legende des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Mit dem FC Bayern wurde er siebenmal deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Gewinner und stand zweimal im Finale des Landesmeisterpokals. 1990 in Italien wurde der frühere Libero mit dem Nationalteam Weltmeister.

Von Julian Nagelsmann ist er als Trainer der Münchner überzeugt. «Er passt gut zu der Mannschaft. Es braucht natürlich weiter Zeit, ab und an stottert noch der Motor», sagte Augenthaler. «Wenn man nach wenigen Spieltagen in der Bundesliga nicht mit mehreren Punkten in der Tabelle vorne steht, kommen kritische Stimmen, das ist aber normal. Der FC Bayern ist aber gut aufgestellt.»