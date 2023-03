Bayern-Star Mané rechnet mit Nationalteam-Comeback im März

Nach seiner Rückkehr in die Startelf des FC Bayern München erwartet Stürmerstar Sadio Mané ein baldiges Comeback im Nationalteam des Senegals. Er gehe davon aus, bei den beiden Länderspielen im März dabei zu sein, sagte Afrikas Fußballer des Jahres.

Der rund 30 Millionen Euro teure Sommer-Zugang vom FC Liverpool hatte sich am 8. November beim 6:1 des FC Bayern in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen verletzt. Er musste operiert werden und verpasste die WM in Katar. Ohne ihren besten Spieler erreichte die Mannschaft des Senegals zwar das Achtelfinale, schied dort aber gegen England aus.

«Es war nicht leicht für mich», sagte der 30-Jährige nach dem 5:3-Erfolg der Münchner gegen den FC Augsburg. Dabei stand er nach Joker-Einsätzen zuvor erstmals wieder in der Anfangsformation. Es sei eine lange Zeit gewesen, sagte Mané. «Aber das ist Teil unseres Sports.»

Senegal will Schritt Richtung Afrika Cup 2024 machen

In der Nationalmannschaft geht es in der Länderspielpause im März mit zwei Länderspielen gegen Mosambik weiter. Der Senegal will einen weiteren Schritt Richtung Afrika Cup 2024 machen. Dort gehen Mané & Co. als Titelverteidiger an den Start.

Mané war einer der fünf neuen Stars, die Trainer Julian Nagelsmann am Wochenende in die Startformation beordert hatte. «Wir haben generell eine sehr starke Bank, das zeichnet einen großen Club wie den FC Bayern aus. Wir sind sehr froh, dass wir so starke Spieler haben», sagte Mané. Er kam in der Spitze anstelle des verletzten Eric Maxim Choupo-Moting zum Einsatz und bereitete zwei Treffer vor. «Ich denke, ich kann es aber noch besser machen», sagte er.

Nach dem Gastspiel der Bayern am kommenden Sonntag bei Bayer Leverkusen geht es für Mané mit den Münchnern nach der Länderspielpause mit einer Toppartie weiter. Am 1. April ist Borussia Dortmund beim FC Bayern zu Gast. «Es wird ein sehr wichtiges Spiel», sagte Mané.