Berichte: Wolfsburgs Weghorst wechselt zum FC Burnley

Der Wechsel hatte sich bereits in der Vorwoche angedeutet. Einen Tag vor dem letzten Tag der Transferperiode am 31. Januar hatte der Fußball-Bundesligist als Ersatz für den Niederländer bereits Max Kruse vom Ligakontrahenten 1. FC Union Berlin verpflichtet.

In dreieinhalb Jahren in Wolfsburg erzielte Weghorst in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore für den VfL. Laut Medien zahlt Burnley rund 14,5 Millionen Euro an die Niedersachsen.