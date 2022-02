Bielefeld ohne Prietl - Wimmer kehrt gegen Union zurück

Arminia Bielefeld muss in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin ohne Mittelfeldspieler Manuel Prietl auskommen.

«Prietl hat immer wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Das wird jetzt mal gecheckt», sagte Arminia-Trainer Frank Kramer. Wie lange Prietl, der laut Information des Clubs im Dezember 2021 positiv auf Corona getestet wurde, fehlen wird, ist noch unklar.

Mittelfeldspieler Patrick Wimmer soll indes nach abgelaufener Gelbsperre in die Startelf der Ostwestfalen zurückkehren. «Patrick bringt dieses Unbekümmerte mit, auch aus dem Stand noch Situationen kreieren zu wollen. Das tut uns gut», meinte Kramer. Mit einem Erfolg gegen Berlin wollen die Bielefelder, die in den zurückliegenden fünf Heimspielen ohne Niederlage geblieben sind, die Distanz zur Abstiegszone vergrößern. Für Kramer, der vor knapp einem Jahr gegen Union Berlin am 7. März 2021 sein Debüt als Cheftrainer der Arminia beging (0:0), zählt auch in dieser Saison vor allen Dingen der Klassenverbleib.