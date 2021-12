Bochumer Profi Stafylidis positiv auf Corona getestet

Der VfL Bochum ist ohne Konstantinos Stafylidis in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gestartet.

Wie der Tabellen-12. mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Abwehrspieler während der kurzen Winterpause in seiner griechischen Heimat positiv auf das Coronavirus getestet. Er muss zunächst in Griechenland bleiben. Eine Trainingsrückkehr ist frühestens Anfang Januar geplant. «Wir hoffen auf einen weiterhin milden Verlauf», hieß es in der Mitteilung.

Bis auf Stafylidis konnte VfL-Trainer Thomas Reis alle Spieler zur Einheit begrüßen. Zusammen mit der SpVgg Greuther Fürth waren die Bochumer am Montag als erster Bundesligist wieder aktiv. Spitzenreiter FC Bayern München gönnt seinen Stars immerhin eine Pause bis zum 2. Januar. Am längsten können sich die Profis aus Dortmund und Mainz erholen, die erst am 3. Januar einsteigen. Eröffnet wird die zweite Saisonhälfte mit dem Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach am 7. Januar. Die Bochumer treffen zwei Tage später daheim auf den VfL Wolfsburg.