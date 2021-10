BVB-Abwehrchef Hummels: «Großen Schritt nach vorne gemacht»

«Es ist sehr viel erwachsener und reifer, wie wir spielen. Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht», sagte der 32 Jahre alte Fußball-Nationalspieler der «Sport Bild». Den Saisonstart in der Bundesliga bewertete er mit der Note 2: «Wir haben in der Champions League sechs Punkte geholt, sind in der Liga Dritter mit einem Punkt Rückstand, im Pokal weiter.»

Nach Einschätzung von Hummels lässt sich der BVB nicht mehr «so schnell kleinkriegen von körperlich starken Gegnern.» Der Weltmeister von 2014 hofft auf eine Fortsetzung des Trends: «Wir müssen griffig und gierig sein, die ganze Zeit, jedes Spiel. Zwei verlorene Wochen sind da schon kaum mehr aufzuholen. Meister wird man nur mit einer brutalen Konstanz, das habe ich in meiner Karriere definitiv gelernt. Bayern wird uns in der Regel nicht den Gefallen tun, sich einen Durchhänger zu leisten.»