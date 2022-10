Diallo freut sich auf Mainz-Rückkehr: «Ein großer Schritt»

«Ich bin sehr glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, dort wieder zu spielen», sagte Diallo vor dem Duell der beiden Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky). «Mainz war besonders für mich, weil es das erste Mal war, dass ich in einer großen Liga Stammspieler war. Das war ein großer Schritt in meiner Karriere.»

Nach der Station in Mainz wechselte der Senegalese 2018 zu Borussia Dortmund und ein Jahr später zu Paris Saint-Germain. Weil der 26-Jährige dort nicht wie gewünscht zum Zug kam, ließ er sich Anfang September nach Leipzig verleihen. «Das war der richtige Moment. Ich wollte mehr Spielzeit als in Paris und kannte schon fast alle Spieler hier», sagte Diallo. Bei RB saß der Linksfuß zuletzt zweimal nacheinander nur auf der Bank. In Mainz dürfte Diallo von Anfang an spielen dürfen, zumal Trainer Marco Rose eine Rotation angekündigt hat.