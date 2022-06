Eintracht Frankfurt holt Abwehrspieler Buta aus Antwerpen

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hat den Kader für die kommende Saison mit dem Portugiesen Aurélio Buta verstärkt. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei vom belgischen Club Royal Antwerpen zum hessischen Fußball-Bundesligisten, bei dem er einen Vertrag bis zum Sommer 2026 erhält. «Wir trauen Aurélio Buta zu, mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung zur festen Größe unseres Teams zu werden und unserem Spiel noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen», sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Freitag.

Buta, der bei Benfica Lissabon ausgebildet wurde und 57 Spiele für Portugals Nachwuchsauswahlmannschaften bestritt, spielte seit 2017 in Antwerpen. In 128 Einsätzen erzielte er zwei Tore und bereitete 21 Treffer vor. «Aurélio vereint Schnelligkeit und Körperlichkeit sowie defensive Zuverlässigkeit und Offensivgefahr, bringt also ein gutes Gesamtpaket mit», lobte Krösche den Neuzugang.