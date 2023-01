Eintracht mit Sieg und Remis gegen Lech Posen

Eintracht Frankfurt hat in zwei unmittelbar folgenden Testspielen im Rahmen des Trainingslagers in Dubai gegen den polnischen Fußball-Meister Lech Posen einen Sieg und ein Remis erreicht.

ür den Bundesliga-Vierten erzielte Daichi Kamada nach Vorarbeit von Mario Götze in der 52. Minute den Treffer in der ersten Partie zum 1:0 (0:0)-Erfolg. Die A-Auswahl des Europa-League-Siegers zeigte gute Aktionen im Angriff und stand in der Defensive stabil. Wegen einer Verletzung musste Abwehrspieler Tuta schon kurz nach dem Anpfiff ausgewechselt werden.

Das zweite Testspiel mit dem hessischen B-Aufgebot endete 2:2 (1:2). Die erste Chance für die Polen nutzte Artur Sobiech (10.) zum Führungstreffer. Auf 2:0 erhöhte Nika Kvekveskiri (22.) mit einem direkt verwandelten Freistoß. Vor dem Pausenpfiff gelang Lucas Alario (40.) das Anschlusstor. Für die in der zweiten Spielhälfte dominierenden Frankfurter sorgte Buta (78.) für den verdienten Ausgleich.

Die Frankfurter reisen am Samstag nach zehn Tagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Heimat zurück. Im ersten Testspiel des Jahres hatte die Eintracht RB Leipzig mit 4:2 besiegt. In der Bundesliga wird nach Ende der Winterpause der FC Schalke 04 am 21. Januar der erste Gegner sein.