Ersatztorwart Ulreich nimmt Lauftraining wieder auf

Ersatztorwart Sven Ulreich hat erstmals seit seiner Knieverletzung wieder am Lauftraining des FC Bayern München teilgenommen.

Gemütlich joggte der 33-Jährige über den Rasen auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße, wie auf einem am Montag veröffentlichten Bild des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu sehen war. «Schön, dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Ulle», schrieben die Münchner auf ihrem Twitter-Kanal. Vor gut einem Monat hatte Ulreich eine Innenbandverletzung am rechten Kniegelenk erlitten.