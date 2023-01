FC Augsburg holt Offensivspieler Mbuku

Der Offensivspieler, der alle Junioren-Nationalteams seines Heimatlandes durchlief, kommt vom französischen Erstligisten Stade Reims, wie der FCA mitteilte.

Servus, Nathanaël #Mbuku! ✌ Der #FCA verpflichtet den 20-Jährigen von @StadeDeReims und stattet ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus! 📝 Herzlich willkommen! 💪 pic.twitter.com/rRjrCidVpj — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 30, 2023

Der Flügelspieler kommt auf 80 Einsätze in der Ligue 1 (sechs Tore, drei Vorlagen). Mbuku erhält beim FCA einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027. Die Ablösemodalitäten wurden nicht mitgeteilt. Mbuku sprach in der FCA-Mitteilung von einem «neuen Schritt», den er in seiner Profi-Karriere wage. «Viele Franzosen schaffen in der Bundesliga ihren Durchbruch.» Auch er wolle sich «viel Arbeit und Fleiß als Spieler weiterentwickeln».

Ursprünglich war der Wechsel seitens des FCA erst im Sommer angedacht, wie Geschäftsführer Stefan Reuter äußerte. «Doch als sich schon jetzt im Winter die Möglichkeit bot, ihn zu verpflichten, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht.»