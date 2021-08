FC Bayern wieder mit Neuer, Lewandowski und Goretzka

Der FC Bayern München wird im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC wieder mit Torwart Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeldantreiber Leon Goretzka auflaufen.

«Alle drei werden spielen können. Sie sind wieder bei hundert Prozent der Kräfte angekommen», sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Beim 12:0 im DFB-Pokal beim Fußball-Fünftligisten Bremer SV hatte das Trio pausiert. Kapitän Neuer hatte zuletzt eine leichte Blessur am Fuß.

Auch Flügelstürmer Kingsley Coman steht am Samstag (18.30 Uhr) in der Allianz Arena nach einer Einblutung am Gesäßmuskel aus dem Supercup wieder zur Verfügung. Bei Weltmeister Lucas Hernández, der nach seiner Knie-Operation erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren konnte, schätzt Nagelsmann dagegen das Risiko als noch zu groß ein, um ihn sofort wieder auf die Ersatzbank zu setzen. «Wir schielen eher auf Leipzig», sagte der 34-Jährige mit Blick auf das Topspiel nach der Länderspielpause bei seinem Ex-Club.

Die noch punktlose Hertha unterschätzt Nagelsmann keinesfalls. Die Berliner hätten zweimal unglücklich verloren. Der Bayern-Coach warnt vor der Konterstärke des Gegners mit «gefährlichen, schnellen, dribbelstarken» Angreifern. «In der Konterabsicherung haben wir eine große Aufgabe», sagte Nagelsmann für Samstagabend voraus.