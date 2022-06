FC Bayern will Torwart Nübel halten

Bayern-Torwart Alexander Nübel ist derzeit an AS Monaco ausgeliehen.

«Wir können uns sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern. Wir werden mit Alex und seinem Berater alle Schritte in engem Austausch abstimmen und immer die beste Lösung für den FC Bayern und Alex suchen und finden», sagte Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic der «Sport Bild».

Nübel ist noch bis 2023 an die AS Monaco verliehen. Er hatte Anfang Mai deutlich gemacht, dass er sich nicht noch mal hinter Neuer einreihen wolle. Der 25-Jährige ist bis zum 30. Juni 2023 an die AS Monaco ausgeliehen, sein Vertrag in München ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. «Wenn Manuel noch da sein sollte, wird das glaube ich nichts mehr», meinte Nübel, der Stammkeeper bei den Monegassen ist. Es mache dann «keinen Sinn, dass ich zurückkomme».

Salihamidzic sagte der «Sport Bild»: «Wir sind sehr froh, dass Manuel Neuer bis 2024 verlängert hat, und wir sind sehr zufrieden mit Alexanders Entwicklung. Ich hoffe und glaube daran, dass er seine Leistungen bestätigen kann.»