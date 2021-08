Gladbach: Nur Ginter in Quarantäne - Thuram fehlt länger

Nach dem sportlichen Desaster am Samstag beim 0:4 in Leverkusen und den personellen Rückschlägen durch Verletzungen und Krankheit muss neben dem positiv auf Corona getesteten Matthias Ginter kein weiterer Spieler bei Borussia Mönchengladbach in Quarantäne.

Dies bestätigte der Club, da kein ungeimpfter Profi Kontakt zu Ginter hatte. Der Gladbacher Nationalspieler steht aber am Sonntag (15.30 Uhr) beim Spiel bei Union Berlin nicht zur Verfügung. Länger ausfallen wird neben Stefan Lainer (Knöchelbruch) auch Offensivspieler Marcus Thuram, der sich einen Innenbandriss am Knie zugezogen hatte. Die angeschlagenen Ramy Bensebaini und Alassane Plea hingegen könnten bis Sonntag wieder einsatzfähig werden. Auch der seit der EM verletzte Breel Embolo hat bereits am Dienstag bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.