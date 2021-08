Guardiola würdigt Gerd Müller: «Großer Verlust»

Der ehemalige Bayern-Trainer Pep Guardiola hat Stürmerlegende Gerd Müller gewürdigt.

«Ich hatte die Gelegenheit ihn zweimal zu treffen. Aber ich wusste schon damals in München, vor sieben oder acht Jahren, dass er etwas krank geworden war», erzählte der Coach von Manchester City in London nach dem Premier-League-Spiel seines Teams bei Tottenham Hotspur. «Für seine Familie und natürlich für die ganze Bayern-Familie ist das ein großer Verlust.» Müller war am Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben.

«Ich denke, man wird sich ihn immer als einen der absolut Größten erinnern», so Guardiola, der von 2013 bis 2016 die Bayern trainiert hatte. «Und ich, als ich dort war, habe ich gehört, was er für ein bescheidener und unglaublicher Mensch war. Ich bin mir sicher, Bayern München wird diesen Menschen, der das Geschäft, den Beruf und das Spiel maßgeblich verbessert hat, verdient und angemessen würdigen.»