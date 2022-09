Hainer: «Auch bei uns verdienen die Spieler sehr gut»

«Insgesamt genießen wir in der Fußballwelt einen einzigartigen Ruf, und so sind wir immer in der Lage, nationale wie internationale Top-Spieler mit unserem kompletten Paket für uns zu gewinnen - siehe in diesem Sommer einen Sadio Mané oder Matthijs de Ligt», sagte der 68-Jährige der «Sport Bild».

Die absoluten Spitzengehälter der Branche gebe es beim deutschen Fußball-Rekordmeister aber nicht. «Erfolg ist unsere Währung, dazu unsere Identität und das Spezielle, das den FC Bayern von den anderen Top-Clubs in Europa abhebt. Auch bei uns verdienen die Spieler sehr gut, das Geld kommt jeden Monat pünktlich - und gleichzeitig bauen wir keine Luftschlösser», sagte Hainer.