Hoffenheim verlängert vorzeitig mit Profichef Rosen

Rosen steht seit April 2013 an der Spitze der sportlichen Abteilung. In seiner Amtszeit schaffte der Verein unter anderem die Teilnahme an der Champions League sowie zwei Qualifikationen zur Europa League. «Dass der Club diese beeindruckende Entwicklung genommen hat, ist eng mit seinem Namen verbunden», sagte Geschäftsführer Frank Briel. «Alleine diese Zeitspanne zeigt, wie erfolgreich Alex arbeitet und wie sein Wirken im Club wertgeschätzt wird.»

Der 43 Jahre alte Rosen sieht die Vertragsverlängerung als großen Vertrauensbeweis und dafür, dass er seinem Job nach wie vor mit großer Freude, Leidenschaft und Identifikation nachgeht. «Ich brenne für die TSG und sehe es als Privileg an, die Zukunft des Clubs weiter mitgestalten zu dürfen», sagte Rosen.