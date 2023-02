Jantschke fehlt Mönchengladbach mehrere Wochen

Vor dem kommenden Spiel beim FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bedauerte der Trainer zudem den Ausfall von Mittelfeldspieler Julian Weigl, der beim 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München am Samstag mit einer Teilruptur des Syndesmosebandes vom Feld musste. «Das tut uns richtig weh. Er muss nicht operiert werden, fällt aber wohl sechs bis acht Wochen aus», meinte Farke.

In Mainz wollen die Gladbacher den Schwung aus dem erfolgreichen Auftritt gegen Spitzenreiter München nutzen und erstmals in dieser Saison den zweiten Sieg in Serie einfahren. «Wir können aus dem Bayern-Spiel viel Selbstvertrauen mitnehmen. Die hohe Laufbereitschaft und Intensität werden auch gegen Mainz wichtig sein», sagte Farke.