Kohfeldt lobt Baku: «Vom Potenzial her» ein Nationalspieler

Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt sieht seinen Profi Ridle Baku «vom Potenzial her auf jeden Fall» als deutschen Nationalspieler.

Wenn der 23-Jährige weiterhin gute Leistungen zeige, «wird kein Weg an ihm vorbeiführen», sagte Kohfeldt am Samstag kurz vor dem Spiel des VfL in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg bei Pay-TV-Sender Sky.

Baku hat bislang zwei A-Länderspiele absolviert, für den Kader für die kommenden beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in Wolfsburg und in Armenien wurde er von Bundestrainer Hansi Flick nicht berücksichtigt.