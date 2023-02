Lahm hofft auf engen Titelkampf «bis zum Schluss»

Der frühere Münchner Kapitän Philipp Lahm wertet die aktuell zahlreichen Bayern-Verfolger in der Fußball-Bundesliga als positives Zeichen.

«Das Schöne ist, dass die Bundesliga gerade spannend ist, dass es eng oben ist. Es wird auch Zeit, dass es mal wieder bis zum Schluss eng ist», sagte der Turnierdirektor der Heim-Europameisterschaft 2024 der Deutschen Presse-Agentur. Am Ende werde es aber den elften Meistertitel in Folge für seinen Ex-Club geben, meinte Lahm: «Der FC Bayern hat den stärksten Kader und wird sich am Ende dann auch wieder durchsetzen.»

Deutlich geringer schätzt der Weltmeister von 2014 die Chancen des deutschen Rekordmeisters auf den Triumph in der Champions League ein. Das Achtelfinal-Duell gegen das französische Starensemble von Paris Saint-Germain werde «schwer», so Lahm, der keinen eindeutigen Favoriten sieht: «Das kann in beide Richtungen gehen.»

Lahm weilte am Dienstag bei einem Medientermin in Berlin, bei dem er sowie Ex-Nationalspielerin und DFB-Vizepräsidentin Célia Šašić die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Initiative «#2024undDu!» vorstellten. Bei dem Beteiligungsprozess handelt es sich um ein Bündnis zur Stärkung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem Engagement anlässlich der Heim-EM.