Leipziger Aufschwung keine Überraschung für Unions Ruhnert

«Die Entwicklung ist für mich ehrlich gesagt nicht so überraschend. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass RB Leipzig neben Bayern den besten Kader in der Bundesliga hat», sagte der 51-Jährige vor dem Spiel des Berliner Fußball-Erstligisten bei RB (18.30 Uhr/Sky) am Samstag. Ruhnert nannte zudem Borussia Dortmund als weiteres Team mit einem starken Kader.

Rose war in Leipzig im September nach erfolglosen ersten Saisonwochen auf Domenico Tedesco gefolgt. «Marco Rose hat es einfach geschafft, das Ganze so zu formieren, dass es sehr, sehr stabil wirkt», meinte Ruhnert. Seit 18 Spielen haben die Sachsen nicht mehr verloren. «Das sagt ja alles im Endeffekt.»

«Es ist eigentlich gegenüber unserem Trainer und unserem Team gar nicht hoch genug anzurechnen, wenn du dann gegen so eine Mannschaft sagst: Die muss dich am Samstag erstmal schlagen, um dich überholen zu können», sagte Ruhnert. Es sei surreal, dass Union am 20. Spieltag als Tabellenzweiter in die Messestadt reise. Leipzig liegt drei Punkte hinter Union auf Rang vier.