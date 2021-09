Mainz-Kapitän Niakhaté fällt bis zu sechs Wochen aus

Mannschaftskapitän Moussa Niakhaté vom FSV Mainz 05 fällt aller Voraussicht nach vier bis sechs Wochen aus.

Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der 25 Jahre alte Innenverteidiger im Spiel am vergangenen Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (2:0) eine «strukturelle Muskelverletzung im linken Oberschenkel» erlitten. Dies hätten Untersuchungen in der Mainzer Universitätsmedizin ergeben. Im Kraichgau war der Franzose in der 33. Minute durch Alexander Hack ersetzt worden.