Nach Hernández fällt auch Davies beim FC Bayern verletzt aus

Nach Lucas Hernández fällt auch Alphonso Davies beim FC Bayern aus. Davies hatte sich beim kanadischen Nationalteam verletzt und nach Angaben der Münchner einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten.

Er fehlt dem Team des neuen Trainers Julian Nagelsmann «bis auf Weiteres». Durch die Ausfälle der beiden Linksverteidiger könnte Neuzugang Omar Richards schnell eine Bewährungsprobe erhalten. Richards wechselte ablösefrei vom englischen Fußball-Zweitligisten FC Reading zum deutschen Meister.

Wie Davies, der nicht operiert wird und zur Reha zurück in München ist, hatte sich auch der französische Weltmeister Hernández beim Nationalteam verletzt. Er musste wegen eines Einrisses des Innenmeniskus am linken Knie operiert werden. Nach Angaben von Sportvorstand Hasan Salihamidzic fällt er «wenige Wochen» aus, der «Kicker» berichtete von einer «mindestens sechswöchigen Pause». Der Bundesliga-Auftakt am 13. August dürfte für den 25-Jährigen damit zu früh kommen. Davies, der den Gold Cup mit Kanada verpasst, muss nach seiner Verletzung für die Pflichtspiele erst wieder fit werden und in Form kommen.

Der FC Bayern war in der vergangenen Woche mit einem Rumpfteam in die Vorbereitung gestartet. Die EM-Teilnehmer steigen erst in der letzten Juli-Woche oder Anfang August ins Training ein. Das erste Testspiel steht am Samstag an, dann laufen die Münchner in Villingen gegen den 1. FC Köln auf.