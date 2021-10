Nagelsmann und Hainer hoffen auf Ballon d'Or für Lewandowski

«Den Ballon d'Or hätte er verdient - und in meinen Augen muss er die Auszeichnung auch gewinnen, da er in den letzten drei Jahren so unglaublich konstant wie im Grunde kein anderer gespielt hat», sagte der Trainer des FC Bayern in einem Interview der «Abendzeitung» in München.

Die französische Sportzeitschrift «France Football» verzichtete im Vorjahr erstmals in der Geschichte auf die Vergabe des Ballon d'Or. Seit 2016 vergibt die Zeitschrift den Goldenen Ball wieder ohne die FIFA, die seitdem den Weltfußballer wie bereits früher in Eigenregie kürt. Damit wurde Lewandowski im vergangenen Jahr ausgezeichnet.

Nagelsmann voll des Lobes

«Wenn Robert Lewandowskis Körper so bleibt, ist noch lange nicht Schluss. Er ist extrem dynamisch, hat keine Verletzungen, er kann viel trainieren: Ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er noch einige Jahre auf Top-Top-Niveau spielt - auch deshalb, weil er alles in seinem Leben danach ausrichtet, in einer Top-Verfassung zu sein», sagte Nagelsmann.

Lewandowskis Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2023. Wiederholt wurde spekuliert, dass der Dortmunder Erling Haaland eines Tages zu den Münchnern wechseln könnte. Auf die Frage, ob der FC Bayern gegen die internationale Konkurrenz überhaupt um den Norweger mitbieten könnte, wies Präsident Herbert Hainer auf den aktuellen Stürmerstar hin.

«Wir haben in Robert Lewandowski den amtierenden Weltfußballer, der jede Saison Tore schießt wie kein Zweiter. Er hat es in diesem Jahr absolut verdient, den Ballon d'Or zu gewinnen, weil seine Leistungen seit Jahren außergewöhnlich sind. Daher stellt sich diese Frage bei uns nicht», sagte Hainer der «Süddeutschen Zeitung». Der Ballon d'Or wird am 29. November vergeben.