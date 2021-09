Neue Hertha-Verletzungssorgen: Zeefuik hat Leistenprobleme

Die Verletzungssorgen in der Abwehr reißen für Pal Dardai bei Hertha BSC einfach nicht ab.

Wie der Trainer des Berliner Fußball-Bundesligisten mitteilte, muss sich der niederländische Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik einer Untersuchung im Leistenbereich unterziehen. Der 23-Jährige habe bereits seit längerem Schmerzen. Für Innenverteidiger Linus Gechter (17) erwartet Dardai wegen muskulärer Probleme eine längere Ausfallzeit.

Beim 0:6 gegen RB Leipzig hatte Dardai bereits in Kapitän Dedryck Boyata, Niklas Klünter, Jordan Torunarigha und Gechter auf vier Abwehrspieler verzichten müssen. Mittelfeldspieler Lucas Tousart wurde deswegen in die Abwehrkette zurückgezogen. Zumindest bei Boyata hofft der Hertha-Coach nach dessen muskulären Problemen auf eine Einsatzchance im nächsten Bundesligaspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg.